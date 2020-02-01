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Озвучен способ носить медицинскую маску правильно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство здравоохранения России разработало памятку, где описывается способ носить медицинскую маску правильно.

Вирусы способны проникать в организм человека через слизистые, поэтому для защиты от заражения можно использовать обычную медицинскую маску, которая должна плотно прикрывать нос и рот.

Для начала нужно правильно надеть ее — для этого следует браться руками исключительно за шнурки, расположенные по бокам. Трогать маску впереди не следует, ведь так на ткань может попасть инфекция. Перед регулярным применением маски желательно сбрить бороду и усы.

Медицинская маска уместна только в местах массового скопления людей — например, в транспорте или на работе, на свежем воздухе ее рекомендуется снимать. Также маска нужна тем, кто ухаживает за больными, в этом случае ее следует носить и дома.

Нужно обращать внимание на то, сколько времени вы носите медицинскую маску. В ткани могут скапливаться опасные вирусы или бактерии, поэтому желательно менять маски каждый час. Маски одноразовые, так что стирать или обеззараживать паром их нельзя — только выбрасывать.

Для более полной защиты медики рекомендуют использовать респираторы класса FFP2. В частности, они считаются оптимальными для использования медицинскими работниками в условиях эпидемии. Однако в таком респираторе тяжелее дышать и они дороже обычных масок.

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