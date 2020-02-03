Фильм дня: «Пассажиры»

Фантастический триллер «Пассажиры» — это картина с завораживающими видами космоса и главенствующей любовной линией.

По сюжету фильма космический корабль держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Пассажиры на борту погружены в глубокий сон, но однажды из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.

Стоит отдать должное за декорации и подбор актеров: режиссер Мортен Тильдум на славу постарался сделать картинку максимально красивой. Здесь и Крисс Прат, и Дженнифер Лоуренс, которые безусловно отлично показали весь спектр эмоций — от страха умереть в одиночестве, до страсти и глубокой любви.

Конечно, многим события в фильме и мотивы главного героя покажутся несправедливыми. Если зритель задастся вопросом, что бы он сделал на месте Джима Престона, наверное, каждый найдет для себя оправдание для главного героя. Рейтинг фильма IMDb: 7.00.