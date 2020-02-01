Таможенные декларации стали электронными

Новая форма пассажирской таможенной декларации вводится на российской таможне с 1 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Граждане теперь могут подавать пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде, на всех таможенных постах уже установлены специальные программные средства для приема и обработки документа.

Для подачи документов в электронном виде надо будет заполнить декларацию на сайте Федеральной таможенной службы и отправить ее соответствующим органам. Обновленная форма уже доступна пользователям.

В результате будет получен уникальный номер декларации, который нужно будет предъявить таможенному инспектору в пункте досмотра. Инспектор проверит данные и распечатает декларацию, чтобы человек заверил ее своей подписью.

Сама форма пассажирской таможенной декларации также изменилась. Перечень данных, которые нужно указывать в документе, остался прежним, однако теперь он более детализированный.