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Таможенные декларации стали электронными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новая форма пассажирской таможенной декларации вводится на российской таможне с 1 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Граждане теперь могут подавать пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде, на всех таможенных постах уже установлены специальные программные средства для приема и обработки документа.

Для подачи документов в электронном виде надо будет заполнить декларацию на сайте Федеральной таможенной службы и отправить ее соответствующим органам. Обновленная форма уже доступна пользователям.

В результате будет получен уникальный номер декларации, который нужно будет предъявить таможенному инспектору в пункте досмотра. Инспектор проверит данные и распечатает декларацию, чтобы человек заверил ее своей подписью.

Сама форма пассажирской таможенной декларации также изменилась. Перечень данных, которые нужно указывать в документе, остался прежним, однако теперь он более детализированный.

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