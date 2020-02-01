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Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Самолеты Воздушно-космических сил России привлекут к эвакуации российских граждан из Китая, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России», — сказал пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

Рейсы военных самолетов в Китай начнутся 1 февраля. Кроме ВКС России, в эвакуации будут участвовать чартерные рейсы гражданских авиакомпаний. Всех туристов будут доставлять в Россию в московский аэропорт Шереметьево, где для них выделят отдельный терминал.

Сегодня также началась эвакуация россиян из Китая в Приморском крае. Для этого открыли три автомобильных пункта пропуска через границу. При этом для китайцев граница с 30 января закрыта.

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