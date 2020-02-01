НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США обеспечат Белоруссию нефтью

Источник:
РИА Новости
312 24
Фото: © SounderBruce

Американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100%, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава дипломатического ведомства заверил, что цены на американскую нефть для США будут «конкурентными». Теоретически реверсные поставки нефти из США в республику возможны через Польшу по магистральному нефтепроводу «Дружба».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву

«США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ранее заявлял, что страна активно ищет источники поставок нефти, которые станут альтернативой российскому топливу.

Сейчас Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. Недавно Белоруссия закупила первую партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн.

Еще по теме
Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»
Минэнерго США предсказало рекордно высокие цены на нефть
Эпохе дорогой нефти предрекли конец
Алтай принял у соседей эстафету по строительству СЭС
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
США обеспечат Белоруссию нефтью
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томичи пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
Сибирь 01.02.2020 16:55
Задержан напавший на пристава в суде Новокузнецка
Сибирь 01.02.2020 13:59
Школы в Забайкалье закрыли из-за вируса
Сибирь 01.02.2020 13:40
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
Сибирь 01.02.2020 13:22
Самое популярное
Вышла игра Warcraft III: Reforged
8302
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
3718
Раскрыто происхождение зомби-вируса в «Ходячих мертвецах»
3515
Какое обезболивающее средство лучше
3061
Обсуждение (24)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
США обеспечат Белоруссию нефтью
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

zotamok

Самый главный лизун появился язык в кровь, но лизать не перестану да? Вот скажи мне, что ты Грин карту...

kaktus1771

"Хватит кормить Россию" - сказал Кравчук, с тех пор Украина живет в долг.

zotamok

Как обычно ТАСС цитирует но источник сибнет Черноморский шельф территория РФ(вместе с Крымом). Кстати,...

Siberiаn Fox

- Ты целуй меня везде, Нэзалэжна я уже !(с)

-Керя-

Верните Аляску Техас и Нью Мехико