США обеспечат Белоруссию нефтью

Американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100%, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава дипломатического ведомства заверил, что цены на американскую нефть для США будут «конкурентными». Теоретически реверсные поставки нефти из США в республику возможны через Польшу по магистральному нефтепроводу «Дружба».



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«США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ранее заявлял, что страна активно ищет источники поставок нефти, которые станут альтернативой российскому топливу.

Сейчас Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. Недавно Белоруссия закупила первую партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн.