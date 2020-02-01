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Полиция объявила поиск владельца Кольца Всевластия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Британская полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.

Полицейские опубликовали в Facebook фотографии кольца, которое нашли у пойманных воров, и попросили помочь найти законного владельца. На снимке была реплика Кольца Всевластия из фильма «Властелин колец».

«К сожалению, мы оказались не в силах найти хозяина кольца, чтобы вернуть его. Так как это очень необычное украшение, мы надеемся, что кто-то узнает гравировку и расскажет нам, кому оно должно принадлежать по закону», — говорилось в сообщении.

Правоохранители установили, что кольцо украли во время ограбления в городе Йорк в феврале 2019 года. Полицейским показалось, что необычная гравировка подскажет имя владельца, однако пользователей соцсетей невежество сотрудников насмешило.

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Некоторые комментаторы посоветовали искать Фродо Бэггинса из Шира. Другие порекомендовали отнести кольцо на Роковую гору и уничтожить. Еще одним возможным владельцем пользователи посчитали Голлума, обитающего у реки Андуин.

Позднее полицейские призвали подписчиков отнестись к происходящему более серьезно: «Спасибо за комментарии. Очевидно, нам нужно расширить наши познания в кино. Однако это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее тому, у кого она была украдена».

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