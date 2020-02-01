Полиция объявила поиск владельца Кольца Всевластия

Британская полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.

Полицейские опубликовали в Facebook фотографии кольца, которое нашли у пойманных воров, и попросили помочь найти законного владельца. На снимке была реплика Кольца Всевластия из фильма «Властелин колец».

«К сожалению, мы оказались не в силах найти хозяина кольца, чтобы вернуть его. Так как это очень необычное украшение, мы надеемся, что кто-то узнает гравировку и расскажет нам, кому оно должно принадлежать по закону», — говорилось в сообщении.

Правоохранители установили, что кольцо украли во время ограбления в городе Йорк в феврале 2019 года. Полицейским показалось, что необычная гравировка подскажет имя владельца, однако пользователей соцсетей невежество сотрудников насмешило.



Некоторые комментаторы посоветовали искать Фродо Бэггинса из Шира. Другие порекомендовали отнести кольцо на Роковую гору и уничтожить. Еще одним возможным владельцем пользователи посчитали Голлума, обитающего у реки Андуин.

Позднее полицейские призвали подписчиков отнестись к происходящему более серьезно: «Спасибо за комментарии. Очевидно, нам нужно расширить наши познания в кино. Однако это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее тому, у кого она была украдена».