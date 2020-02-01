Тренер признался в интиме с фигуристкой-школьницей

Известный французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признал, что у него была интимная связь с подопечной Сарой Абитболь.

Заявление прозвучало в ответ на обвинения в изнасилованиях со стороны Абитболь, передает RMC Sport. Бейер выразил сожаление, отметив, что его воспоминания об этом инциденте отличаются от того, что представила бывшая фигуристка.

«Я признаю факт интимных отношений с ней. Учитывая мой статус и ее возраст, эти отношения были неприемлемыми», — сказал тренер, отказавшись при этом комментировать обвинения других девушек.

Ранее французские СМИ опубликовали отрывок автобиографической книги Абитболь, в которой бывшая спортсменка пишет о неоднократных изнасилованиях тренера в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет.

Абитболь — десятикратная чемпионка Франции в парном катании. Помимо Абитболь, с обвинениями в адрес Бейера выступала Элен Годар. По словам фигуристки, тренер занимался с ней сексом, когда ей было всего 13 лет.