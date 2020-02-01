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Обнаружено предсказанное искривление пространства-времени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда астрофизиков зафиксировала предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела закручивает пространство и время.

Ученые наблюдали за необычной звездной парой, результаты исследования опубликованы в журнале Science. Отмечается, что полученные данные стали еще одним доказательством Общей теории относительности.

Согласно теории, сила тяжести возникает из-за искривления пространства и времени, а крупные небесные тела изменяют эту геометрию. Исследователи почти 20 лет наблюдали за двумя необычными звездами, вращающимися друг вокруг друга.

Одна из них — белый карлик, сопоставимый по размерам с Землей. Второй объект в этой паре — нейтронная звезда, которая имеет всего 20 километров в диаметре. Система известна под названием PSR J1141-6545.

Согласно теории Эйнштейна, все вращающиеся тела должны «тянуть» за собой ткань пространства-времени. Изучение PSR J1141-6545 показало, что стремительное вращение белого карлика действительно влияет на окружающее пространство-время.

Именно искривление пространства-времени объясняет аномальную наклонную орбиту пульсара. Результаты наблюдения доказывают, что так называемая «линзовидная прецессия», предсказанная Общей теорией относительности, действительно существует.

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