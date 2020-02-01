Падение метеора на Урале попало на видео

Очевидцы запечатлели падение крупного метеора в Ирбитском районе Свердловской области, ролик появился «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как болид с большой скоростью пролетает над населенным пунктом, в результате чего возникает яркая вспышка зеленоватого оттенка. Судя по вспышке, метеор сгорел в атмосфере.

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Падение небесного тела произошло в 03.13 по екатеринбургскому времени. Явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.