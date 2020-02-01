Минтруд опроверг изменение правил увольнения

Правила увольнения с работы с 1 февраля в России остались прежними, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда. Ведомство опровергло сообщения СМИ, в которых утверждалось, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ по форме СТД-Р.

Сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении, отмечается в сообщении.

Кроме этого, приказ о форме СТД-Р еще находится на государственной регистрации в Минюсте. Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января, работники теперь могут запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.

До 1 июля все работодатели должны уведомить об изменениях работников, они смогут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее. С 1 января 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.