НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минтруд опроверг изменение правил увольнения

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Фото: © Sibnet.ru

Правила увольнения с работы с 1 февраля в России остались прежними, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда. Ведомство опровергло сообщения СМИ, в которых утверждалось, что теперь при уходе с должности работнику обязаны выдавать документ по форме СТД-Р.

Сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении, отмечается в сообщении.

Кроме этого, приказ о форме СТД-Р еще находится на государственной регистрации в Минюсте. Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января, работники теперь могут запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.

До 1 июля все работодатели должны уведомить об изменениях работников, они смогут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее. С 1 января 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.

Еще по теме
Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю
Россияне озвучили желаемую зарплату
Профсоюзы заявили о массовом увольнении на руднике РУСАЛА в Бурятии
Инспектора ДПС в Новосибирске уволили за виски вместо незамерзайки
смотреть все
Экономика #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Задержан напавший на пристава в суде Новокузнецка
Сибирь 01.02.2020 13:59
Школы в Забайкалье закрыли из-за вируса
Сибирь 01.02.2020 13:40
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
Сибирь 01.02.2020 13:22
Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом
Сибирь 01.02.2020 10:20
Самое популярное
США начали «финальную битву» за Сирию
11239
Вышла игра Warcraft III: Reforged
8162
Отказ от алкоголя назвали вредным
3829
Бесплатный интернет запустят летом
3665
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
США потребовали от России вернуть Крым
•
Минтруд опроверг изменение правил увольнения
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
96
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
82
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57