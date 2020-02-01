Задержан напавший на пристава в суде Новокузнецка

Правоохранительные органы задержали мужчину, избившего пристава в суде Новокузнецка ради побега после оглашения приговора, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В среду 33-летний мужчина уже судимый за разбой и кражи заслушал приговор суда, ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Сотрудник конвойной службы вывел подсудимого в туалет, где он ударил пристава несколько раз кулаком по лицу. Затем злоумышленник сбежал из здания суда.

Полицейские получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе Новокузнецка. Мужчина успел переодеться, но это не помогло. Его задержали.

В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни в отношении представителя власти) и части 3 статьи 313 УК РФ (побег из-под ареста, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, совершенное с применением насилия, опасного для жизни). Преступнику грозит за данные преступления до десяти лет лишения свободы.