Школы в Забайкалье закрыли из-за вируса

Школы Читы закрыли на карантин с пятницы из-за гриппа и ОРВИ, дети будут учиться дистанционно, сообщает пресс-служба городского комитета образования Читы. В пятницу в регионе выявили первого заболевшего коронавирусом.

«В связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ» учебный процесс с пятницы приостановили в школах до особого распоряжения. Для детей организуют дистанционное обучение.

«Мы понимаем, что заболевание коварное (коронавирус) в части своих проявлений, есть инкубационный период. Будем настороже, дополнительные меры примем. Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся», — цитирует ТАСС зампредседателя Заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.

В Забайкальском крае закрыт железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильные пункты пропуска «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Кроме того, временно перекрыта граница с Монголией.

Через регион централизованно будут ввозить россиян из Китая, и вывозить китайцев домой. Один из граждан КНР оказался заражен, он находится в медицинском боксе в Забайкалье, идет на поправку.