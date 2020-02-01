Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири

Единственный гражданин, с выявленным коронавирусом в Забайкальскоом крае, идет на поправку, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Кроме заболевшего коронавирусом гражданина КНР в Забайкалье, еще один мужчина с таким же диагнозом оказался в Тюменской области.

«В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии «реконвалесценции» (выздоравливает)», — цитирует пресс-служба правительства региона Лапу.

На российско-китайской границе продолжаются все санитарно-карантинные мероприятия, а также мероприятия обсервации тех, кто находился за пределами России, имеет какие-то клинические проявления или длительное время передвигался по территории КНР. Статус этих граждан на сегодняшний день – здоровы. Здоровы и все лица, которые находились в отдаленных контактах с первым заболевшим.

«Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», — сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В Забайкальском крае создан Ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Пункты пропуска на границах с Китаем закрыты. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин – Москва) приостановлено.