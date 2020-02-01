Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю

Россиян ждет короткая рабочая неделя в феврале из-за празднования Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Федеральной службы по труду и занятости.

В этом году 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет только в марте. Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. Рабочими днями на неделе являются 10, 11, 12 и 13 марта.

Ранее компания Microsoft доказала эффективность сокращенной рабочей недели в ходе эксперимента. После введения «четырехдневки» продуктивность работников выросла на 40%, а расходы снизились.