Российские ракетоносцы «навестили» Северную Америку

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады, говорится в заявлении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки на странице в Twitter.

Радары аэрокосмической обороны 31 января идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, вошедших в опознавательную зону ПВО Канады. При этом российские самолеты не входили в воздушное пространство другого государства.

Соединенные Штаты уже назвали пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий». Минобороны России уточнили, что полет был плановым.

В российском оборонном ведомстве указали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, продолжительность полета составила более 16 часов.