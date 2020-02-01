Путин предложил Китаю помощь из-за вируса

Президент России Владимир Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля. Предложение содержится в телеграмме, направленной председателю КНР Си Цзиньпину.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами», — говорится в сообщении.

Путин в своем послании также выразил китайскому лидеру искреннее сочувствие и передал слова поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожелания скорейшего выздоровления заболевшим.

Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован.