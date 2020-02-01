Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза, выход Соединенного Королевства состоялся 31 января в соответствии с подписанными соглашениями.

С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период, до конца декабря в стране продолжит действовать большая часть законов Евросоюза, после чего стороны должны будут заключить соглашение о свободной торговле, передает BBC.

Премьер-министр Борис Джонсон за час до Brexit опубликовал видеообращение, в котором назвал выход страны из Евросоюза «рассветом новой эры». Соединенное Королевство стало первой страной, которая вышла из блока с момента его основания.

Изначально выход Великобритании из Евросоюза должен был состояться 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложения по условиям соглашения с Брюсселем, поэтому Лондон получил несколько отсрочек подряд.