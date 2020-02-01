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Число жертв нового коронавируса резко выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек, общее число жертв достигло 259 человек, сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Общее число заболевших коронавирусом достигло 11791 человека, 243 человека поправились и были выписаны из больниц. Всего за сутки было выявлено 2102 новых случая заражения, почти 18 тысяч человек находятся под подозрением.

Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщает, что число подтвержденных случаев заболевания продолжает расти устойчивыми темпами. Данный регион является эпицентром эпидемии, большинство погибших оттуда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестного вируса в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию.

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