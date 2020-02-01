Фурам увеличили плату за проезд

Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам по системе «Платон» с 1 февраля 2020 года поднимется с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен.

Стоимость планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года. Планируется, что повышение составит 15 копеек — до 2,35 рублей за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

«С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) будет размещать информацию о прогнозируемом изменении размера платы», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, однако в итоге правительство отложило ее на год.