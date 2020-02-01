НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Фурам увеличили плату за проезд

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © Victoria_Borodinova

Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам по системе «Платон» с 1 февраля 2020 года поднимется с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен.

Стоимость планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года. Планируется, что повышение составит 15 копеек — до 2,35 рублей за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

«С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) будет размещать информацию о прогнозируемом изменении размера платы», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, однако в итоге правительство отложило ее на год.

Еще по теме
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
Минэнерго США предсказало рекордно высокие цены на нефть
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
•
Фурам увеличили плату за проезд
•
Украину назвали «кормилицей» Европы
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Ясновидящие о коронавирусе: месть или мутация
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая
Сибирь 31.01.2020 23:51
Горячую линию по коронавирусу открыли в Забайкалье
Сибирь 31.01.2020 22:24
Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
Сибирь 31.01.2020 15:20
Морозы до -44 придут в Восточную Сибирь на выходных
Сибирь 31.01.2020 13:54
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
22324
США начали «финальную битву» за Сирию
11110
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
9061
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7856
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
•
Фурам увеличили плату за проезд
•
Украину назвали «кормилицей» Европы
Как это работает
•
Ясновидящие о коронавирусе: месть или мутация
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
96
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
82
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57