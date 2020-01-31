Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая

Компания S7 считает «нецелесообразной» идею вывозить российских граждан из Китая только через Москву, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

«Идею вывозить граждан РФ, находящихся сейчас в Китае мы считаем абсолютно нецелесообразной. Наибольший пассажиропоток россиян сейчас наблюдается в города Сибири и Дальнего Востока», — отмечается в сообщении.

По оценке компании, количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву. Выводы были сделаны на основе статистики продаж до 20-х чисел февраля.

«В случае если кто-то из пассажиров окажется инфицированным, то количество потенциальных контактов при перевозке с пересадкой в Москве может возрасти», — указывает на потенциальный риск авиаперевозчик.

Ранее российские власти решили эвакуировать россиян из провинции Хубэй, столицей которой является Ухань — центр распространения эпидемии коронавируса. По оценке чиновников, сейчас в китайской провинции находятся 341 россиянин.

При перелете из КНР российских граждан будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора. При этом рейсы из Китая после 1 февраля станет принимать в отдельном терминале исключительно московский аэропорт Шереметьево.