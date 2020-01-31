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Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания S7 считает «нецелесообразной» идею вывозить российских граждан из Китая только через Москву, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

«Идею вывозить граждан РФ, находящихся сейчас в Китае мы считаем абсолютно нецелесообразной. Наибольший пассажиропоток россиян сейчас наблюдается в города Сибири и Дальнего Востока», — отмечается в сообщении.

По оценке компании, количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву. Выводы были сделаны на основе статистики продаж до 20-х чисел февраля.

«В случае если кто-то из пассажиров окажется инфицированным, то количество потенциальных контактов при перевозке с пересадкой в Москве может возрасти», — указывает на потенциальный риск авиаперевозчик.

Ранее российские власти решили эвакуировать россиян из провинции Хубэй, столицей которой является Ухань — центр распространения эпидемии коронавируса. По оценке чиновников, сейчас в китайской провинции находятся 341 россиянин.

При перелете из КНР российских граждан будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора. При этом рейсы из Китая после 1 февраля станет принимать в отдельном терминале исключительно московский аэропорт Шереметьево.

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Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая
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great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.