Фильм «Кома»: голливудская опера на русской балалайке

Фильм «Кома» от режиссера Никиты Аргунова добрался до российских экранов после двухлетнего производственного ада. В ленте засветился актеры Милош Бикович, Любовь Аксенова, Константин Лавроненко, а создатели явно вдохновлялись идеями Кристофера Нолана из ленты «Начало» и работами братьев Стругацких. Ожидания зрителей были высокими, но что получилось в итоге?

30 января 2020 года

Россия, кинокомпания «Большое кино», Fresh Film, «Марс Медиа Энтертейнмент»

фантастика

Никита Аргунов

Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко

111 минут

250 миллионов рублей

16+

Сюжет: крепкая фантастика

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Для режиссера проекта Никиты Аргунова фильм стал дебютом, ранее он занимался спецэффектами. В центре история архитектора, его сыграл Риналь Мухаметов («Вторжение»). Архитектор попадает в аварию и пробуждается в сюрреалистичном мире, который состоит из обрывков человеческих воспоминаний, в духе миров Стругацких.

Фото: © кадр из фильма

Этот странный мир населен людьми, которые не помнят, кем были в прошлой земной жизни и вынуждены приспосабливаться к условиям и искать себя заново. На героев охотятся Жнецы — страшные, опасные сгустки теней, напоминающие демонов. Архитектор должен открыть в себе новые способности, встретить любовь всей жизни и спасти друзей.







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Съемки: тень BadComedian

Аргунов заявил, что он не боится негативного обзора на фильм со стороны популярного русского блогера BadComedian. По его словам, если картина заслуживает критики, то Евгений Баженов «может ее разнести». Режиссер также признал, что разработка проекта затянулась по ряду причин.

Автору в силу неопытности потребовалось время, чтобы собрать съемочную команду и актеров. Ради одного дня съемочная команда ждала актеров семь месяцев. Времени требовала и доработка сценария, а обилие компьютерной графики требовало существенного увеличения бюджета.

В создании фильма мог поучаствовать Алексей Серебряков, но он выбыл из проекта после того, как посчитал, что у создателей нет четкого видения, как должен выглядеть фильм. Доделывание графики заняло у художников два года, режиссер исследовал мозг человека во время комы и общался с реальными бывшими пациентами.

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Премьеру фильма многократно переносили — почти три года. Итоговая картина на 90% состоит из компьютерной графики и авторы этого не скрывают. Трейлер картины сразу напомнил зрителям про фильм «Начало» и по размаху спецэффектов российская лента действительно близка к этой работе Нолана.

Отзывы: есть потенциал



Зарубежный агрегатор IMDb оценил «Кому» щедро — на 7.1 балл из десяти, «КиноПоиск» поставил ленте 6.5, а сайт Kritikanstvo влепил 50% со стороны российских критиков. «Кому» называют практически «безвредным опытом» с хорошим визуальным рядом и отсутствием свежего взгляда на жанр.

Фото: © кадр из фильма





«Кома — шаг в правильном направлении, у Никиты Аргунова вышла бодрая подростковая фантастика, которая имеет все шансы, чтобы выстрелить, особенно на фоне нынешнего безрыбья», — пишет критик Сергей Агеев.

Российские зрители не поленились занести ленте рубли и в «Коме» действительно есть коммерческий потенциал, ведь картина ожидалась. Судя по первым отзывам, шалость продюсеров «Защитников» удалась, многие зрители сравнили кино с «Матрицей», «Параграфом 78», «Лабиринтом Фавна», а некоторые — с игрой «S.T.A.L.K.E.R».

Стоит ли смотреть

Фильм «Кома» сложно назвать прорывом для нашего кинематографа, попытки скрестить узнаваемую стилистику с повествованием мы уже видели в «Дозорах», и в ленте «Август. Восьмого». В целом «Кома» — попытка аккумулировать популярные голливудские идеи.

Досталось всем — иногда проглядывается сюжет «Матрицы», со своим мессией и группой мятежников против общего врага. Присутствует видоизмененная концепция снов, позаимствованная из фильма «Начало». Визуальная часть отдает «Доктором Стрэнджем», а злодей скопирован с «Бэтмена: Начало».

Фото: © кадр из фильма





За неимением «своего», создатели сделали ставку на серьезность повествования, пускай не лишенную глупостей, но до клоунады «Защитников» фильму далеко. Главные герои порой напоминают деревянных болванчиков, но в общую концепцию это вполне вписывается.

Картинка радует глаз, но концепция другого мира требует куда большей проработки. Зритель так и не узнает во всех деталях, чем этот сверхъестественный мир «дышит», где все большие города, целостные общественные структуры, кто здесь живет.

Акценты смещены с потенциально интересного мира до локального передвижения отряда героев в достаточно замкнутой инфраструктуре на фоне красивых картинок. Есть ряд сюжетных поворотов, но картине сильно не хватает глубины. «Кома» порадует фанатов фантастики, готовых платить за графику, но в остальном — лишь шесть баллов из десяти.