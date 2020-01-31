Горбачев поддержал «общий сбор» Путина

Бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина провести саммит «пятерки» Совбеза ООН.

Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, Путин предложил провести «встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании».



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По словам российского лидера, эта пятерка несет особую ответственность за поддержание мира и безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее сообщил, что послания с детализацией идеи об этом саммите уже направлены адресатам.

«Полностью поддерживаю это предложение. Меня давно волнует проблема повышения роли ООН и особенно Совета Безопасности», — заявил Горбачев и напомнил, что сам он предлагал провести стратегическое заседание Совбеза.

По словам первого президента СССР, пять постоянных членов Совета Безопасности «несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности» и должны сделать первые шаги к восстановлению подорванного доверия.