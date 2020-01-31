AliExpress задержит заказы из-за коронавируса

Российские покупатели товаров на китайской площадке AliExpress могут получить свои покупки с задержкой из-за коронавируса, некоторые продавцы уже попросили клиентов отменить заказы.

«В связи с распространением нового коронавируса многие работники не могут вернуться к работе в соответствии с графиком. Так что мы не можем вовремя получить товары от поставщиков», — цитирует объяснение торговой площадки РБК.

По правилам AliExpress потребитель и продавец самостоятельно принимают решение об отмене заказов. В случае соответствующего обращения покупателей возврат средств будет осуществлен после отмены заказа.

Власти Китая ранее приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ранее официальные каникулы должны были продлиться с 24 по 30 января.