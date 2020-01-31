Инженеры починили космический аппарат в межзвездном пространстве

Инженеры починили оборудование космического аппарата «Вояджер-2» с расстояния 18 миллиардов километров, сообщается на сайте NASA.

Аппарат, который отдалился от Земли на 18,5 миллиарда километров и сейчас находится в межзвездном пространстве за орбитой. Примерно через 300 лет зонд достигнет внутреннего края Облака Оорта.

«Вояджер-2» 25 января не смог выполнить маневр для калибровки прибора, измеряющего магнитное поле. Телеметрия показала одновременную работу двух систем, потребляющих много энергии, защита аппарата отключила все научные инструменты.

Инженерам удалось устранить неисправность и включить научное оборудование. Главная сложность работы заключалась в том, что на отправку единственной команды требовалось около 18 часов, еще столько же нужно было для получения ответа.

«Вояджер-2» запустили в 1977 году, на его борту были установлены два компьютера, которые можно перепрограммировать прямо в полете, что в итоге сделало возможным удаленное устранение неисправностей.