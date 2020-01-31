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Индекс счастья россиян упал до минимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Индекс счастья россиян в 2019 году упал до шестилетнего минимума, свидетельствует глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

Согласно опросу, 42% респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными, остальные воздержались от ответа, пишут «Ведомости». Разница между положительными и отрицательными ответами составил 24 п.п.

Результат повторяет показатели 2013 года, с 2017 года индекс счастья россиян упал более чем в два раза. Всего в опросе участвовали граждане из 46 стран. В среднем в мире индекс счастья составляет 48 п.п.

Самые высокие показатели счастья у населения Колумбии, Индонезии и Эквадора, самые низкие — у Иордании, Ливана и Сирии. Если взять средний показатель, то счастливыми на планете себя считают 59% опрошенных, несчастными — 11%.


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