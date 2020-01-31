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Россия ограничит авиасообщение с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
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Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом ограниченное количество рейсов между странами останется, их разрешат выполнять «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, передает ТАСС. Все рейсы будут обслуживаться в московском аэропорту Шереметьево в отдельном терминале — F.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — уточнила Голикова.

Ранее о приостановке регулярного сообщения с Китаем заявили Грузия, Казахстан и Украина, отдельные авиакомпании по всему миру также ограничили полеты в КНР. В частности, речь идет об American Airlines, Lufthansa, British Airways, United Airlines.

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Топ комментариев

great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.