Россия ограничит авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом ограниченное количество рейсов между странами останется, их разрешат выполнять «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, передает ТАСС. Все рейсы будут обслуживаться в московском аэропорту Шереметьево в отдельном терминале — F.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — уточнила Голикова.

Ранее о приостановке регулярного сообщения с Китаем заявили Грузия, Казахстан и Украина, отдельные авиакомпании по всему миру также ограничили полеты в КНР. В частности, речь идет об American Airlines, Lufthansa, British Airways, United Airlines.