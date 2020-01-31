Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию

Первых носителей вируса 2019-nCoV выявили в России, двое зараженных были обнаружены в Тюменской области и Забайкальском крае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первые двое носителей 2019-nCoV — граждане Китая, которые находились в России по работе. «Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — цитирует Голикову РИА Новости.

Голикова сообщила, что уже готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая. Одновременно с этим решено закрыть с полуночи 1 февраля авиасообщение с Китаем.

Ранее на заседании оперативного штаба был одобрен план действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Этот план будет представлен главе правительства страны Михаилу Мишустину.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV и 213 погибших. Вирус уже проник в 19 стран мира.