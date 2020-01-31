НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы

Источник:
ТАСС
80 1
Фото: © МЧС Россим

Тела пятерых погибших извлекли из-под завалов на заводе в городе Мценске в Орловской области после произошедшего на нем взрыва, сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

«Пять погибших, женщину достали из-под завалов», — приводит ТАСС слова Лежнева. Взрыв произошел на строящемся «Заводе профессионального оборудования», сообщили в областном правительства.

По данным МЧС, взрыв произошел в строящемся цехе завода в городе Мценске. Повреждены несущие конструкции. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

Региональное управление СК сообщало, что взрыв мог произойти при производстве работ. Возбуждено дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Еще по теме
СК проверяет смерть малышки в больнице после йогурта
Молодого эксгибициониста разыскивают в Томске
Российский самолет экстренно приземлился из-за угроз девушки
СК в Иркутске проверит инцидент с нападением собак на школьницу
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»
•
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы
•
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
Сибирь 31.01.2020 15:20
Морозы до -44 придут в Восточную Сибирь на выходных
Сибирь 31.01.2020 13:54
СК проверяет смерть малышки в больнице после йогурта
Сибирь 31.01.2020 13:50
Мороз ослабнет в Новосибирске на выходных
Сибирь 31.01.2020 13:27
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
14060
США начали «финальную битву» за Сирию
10851
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8786
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7266
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «подброшенные Россией проблемы»
•
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы
•
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
93
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
83
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57