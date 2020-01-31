Взрыв прогремел на заводе в Орловской области, есть жертвы

Тела пятерых погибших извлекли из-под завалов на заводе в городе Мценске в Орловской области после произошедшего на нем взрыва, сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

«Пять погибших, женщину достали из-под завалов», — приводит ТАСС слова Лежнева. Взрыв произошел на строящемся «Заводе профессионального оборудования», сообщили в областном правительства.

По данным МЧС, взрыв произошел в строящемся цехе завода в городе Мценске. Повреждены несущие конструкции. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

Региональное управление СК сообщало, что взрыв мог произойти при производстве работ. Возбуждено дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).