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Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Источник:
ТАСС
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентных пункта до 9% годовых — это минимальное значение за всю историю наблюдения, следует из статистики Банка России.

В ЦБ отметили, что в декабре прошлого года четверть объема кредитования физических лиц приходилась на ИЖК. Всего за месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на сумму 345,1 миллиона, что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года.

Всего за 2019 год выдано почти 1,27 миллиона ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 миллиона), приводит ТАСС данные Банка России.

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Совокупный ипотечный портфель банков РФ за минувший год достиг почти 7,492 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 17,5%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,555 миллиарда рублей. Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 января 2020 года была 7,7 триллиона рублей и по сравнению с началом 2019 г. выросла на 1,1 триллиона рублей.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Топ комментариев

great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

vad7958

что не нравиться?когда правду говорят

Fazar

Путин установил зарплату Медведева 618713 рублей, - средняя зарплата по стране, и как не материться......................

WSG0600-164-164

С 10 000 баксов??? Самому не хватает.