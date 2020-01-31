Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку

Руководителя одного из следственных отделов в Новосибирске задержали за взятку, а также двух адвокатов по подозрению в посредничестве, сообщило областное СУ СК.

Руководителя следственного отдела и адвокатов задержали по подозрению в незаконном вознаграждении в сумме 1,5 миллиона рублей. За эти деньги сотрудник СК должен был передать сведения об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу.

Руководителя следственного отдела подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Адвокаты подозреваются в преступлении по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание, которое им грозит, если их вина будет доказана, — 10 лет лишения свободы.

Следователи СК России по Новосибирской области намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.