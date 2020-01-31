Windows 10 получит «крутую фишку» Apple macOS

Новая версия Windows — Windows 10X — получит функцию динамических обоев, считающейся одной из самых «крутых фишек» компьютеров Apple с операционной системой macOS.

Благодаря этой функции обои на мониторе компьютера могут меняться зависимости от различных факторов. Сейчас разработчики экспериментируют с обоями, показывающими горы. Они чередуются со временем суток: по небу бегут облака, появляются звезды и стая птиц, сообщает портал Ixbt.com со ссылкой на ресурс Windows Central.

ОС Windows 10X анонсирована в октябре 2019 года. Она ориентирована на сенсорное управление и подходит для складных устройств с двумя экранами или гибкими дисплеями. В ней нет «Живых плиток», используется упрощенный вид меню «Пуск», новая панель задач, есть ряд других нововведений в интерфейсе.

Устройства с установленной Windows 10X появятся в продаже к концу 2020 года.