Морозы до -44 придут в Восточную Сибирь на выходных

Морозы установятся в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии в выходные дни. По северным районам температура воздуха ночью опустится до -35, а местами до -44 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю местами слабый снег. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -28… -33, при прояснении -33… -38 градусов, по южной половине края местами -23… -28 градусов. Днем -14… -19, местами -21… -26 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -30… -35, местами -39… -44, по Прибайкалью -32… -37 градусов. Днем -19…-24, местами -14… -19 градусов.

В Иркутской области небольшой снег, ветер западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -30… -35, при облачной погоде -23… -28 градусов, в Катангском и верхнеленских районах местами -40… -45 градусов. Днем -16… -21, местами до -30… -35 градусов.