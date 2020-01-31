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СК проверяет смерть малышки в больнице после йогурта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи проводят проверку после смерти двухлетней девочки в больнице №1 на улице Вертковской в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по региону.

Двухлетняя девочка выпила йогурт, у нее резко заболел живот. «Скорая» сначала увезла ребенка в детскую больницу №3, где исключили наличие инородного тела. Анализы показали, что у ребенка высокий сахар, но поставить инсулин ребенку не смогли, кабинет с ним был закрыт, в «скорой» препарата тоже не было. Девочку увезли в больницу №1.

Маму в реанимацию не пустили, а утром сообщили, что девочка умерла, рассказала женщина изданию «НГС.Новости».  Она отметила, что инсулин ребенку ввели ближе к утру, а не сразу. При этом в заключении о смерти говорится, что причина не установлена.

«Следователем СО по Кировскому району СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник. Sibnet.ru направил запрос в Минздрав региона с просьбой прокомментировать трагедию.

«Я несколько лет разбиралась в устройстве системы здравоохранения в Новосибирске и области, сравнивала с другими регионами. Теперь я с уверенностью говорю, что чёрная дыра российского здравоохранения в Новосибирске. Это факт! У нас собраны худшие представители управления здравоохранением в стране! Эти люди вредители и на них лежит ответственность за смерти множества пациентов!», — написала на странице в Facebook общественница Дарья Макарова, потерявшая сына десять лет назад.

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