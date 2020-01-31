Букмекеры спрогнозировали главного победителя «Оскара»

Фильм «1917» Сэма Мендеса будет главным претендентом в номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», считают аналитики букмекерской компании Parimatch.

Победа в номинации «Лучший фильм» картины «1917», по прогнозам букмекеров, составляет 70%. На втором месте «Паразиты», с вероятностью победы 25%, а у «Однажды в…Голливуде» шанс на победу составил 15%.

Всего за звание лучшего фильма поборются девять картин. Кроме вышеупомянутых это «Ирландец», «Джокер», «Брачная история», «Кролик Роджер», «Маленькие женщины» и «Ford против Ferrari».

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в театре «Долби» в Голливуде 9 февраля.