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Мороз ослабнет в Новосибирске на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы будут ослабевать в первые дни февраля в Новосибирске, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, в первый день февраля, в Новосибирске начнется потепление. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов мороза. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами дымка. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, а днем составит 10 градусов мороза.

В понедельник будет еще теплее до 6-8 градусов мороза днем, ветер до 3-8 метров в секунду, облачно и без осадков.

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