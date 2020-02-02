Тувинцы стали чаще называть детей именем Шойгу

Число детей, названных в честь министра обороны России Сергея Шойгу в его родной Туве, выросло за последние два года, сообщает Управление ЗАГСа региона в ответ на запрос Sibnet.ru.

Сергей Шойгу — самый популярный тувинец, им восхищаются многие местные жители. Как ранее рассказывал местный историк Раджу Пильжум, «мы все его боготворим». Поэтому многие стали называть в его честь детей. Шойгу — это имя, а не фамилия — отцу знаменитого тувинца Кужугету Шойгу выдали неправильный паспорт, поменяв имя с фамилией местами.

«Именем Шойгу называли в 2017 году — 18, в 2018 — 10, в 2019 — 24 мальчиков», — говорится в ответе.

В прошлом году, самыми популярными именами в Туве стали среди мальчиков Начын, Алдар, Доржу, а среди девочек — Александра, Дарина и Аделина.