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Тувинцы стали чаще называть детей именем Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Число детей, названных в честь министра обороны России Сергея Шойгу в его родной Туве, выросло за последние два года, сообщает Управление ЗАГСа региона в ответ на запрос Sibnet.ru.

Сергей Шойгу — самый популярный тувинец, им восхищаются многие местные жители. Как ранее рассказывал местный историк Раджу Пильжум, «мы все его боготворим». Поэтому многие стали называть в его честь детей. Шойгу — это имя, а не фамилия — отцу знаменитого тувинца Кужугету Шойгу выдали неправильный паспорт, поменяв имя с фамилией местами.

«Именем Шойгу называли в 2017 году — 18, в 2018 — 10, в 2019 — 24 мальчиков», — говорится в ответе.

В прошлом году, самыми популярными именами в Туве стали среди мальчиков Начын, Алдар, Доржу, а среди девочек — Александра, Дарина и Аделина. 

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-Керя-

Верните Аляску Техас и Нью Мехико

domanl

Там своих бездельников хватает.

scorpion2777

С таким подходом большая часть населения России чихала на тебя и таких как ты. Бесполезность санкций...

pepelmetal

да да) убийцы и нацисты гуляют, творят что хотят, демократия она такая При коммунистах украина была самой...

лачинов

Что то не замечаю результатов ихней борьбы с "режимом", и поддержки населения с их стороны не чувствую....