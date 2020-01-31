Диетолог назвал опасным мифом пользу тростникового сахара

Утверждение, что «Сахар — "белая смерть", а тростниковый сахар полезен» — опасное для здоровья заблуждение, считает врач-диетолог, Алексей Ковальков.

В СМИ и соцсетях сейчас активно продвигается информация, что сахар — это зло, и он вредит здоровью. Это утверждение правдиво, но только отчасти: сахарсодержащие продукты действительно приводят к ожирению, сахарному диабету и всем вытекающими из этого неприятными последствиям, но способы защиты от сахара вызывают вопросы, отметил Ковальков.

«Люди стараются найти замену сахару. Первая – это сахарозаменитель. Вторая — замена белого сахара на какой-то более натуральный. Например, на тростниковый, темный, коричневый и так далее. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы», — приводит РИА Новости слова врача.

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Тростниковый сахар, коричневый или бурый — это скорее маркетинговый ход. В магазинах он стоит значительно дороже «классического» белого и спрос на него есть. Однако, как рассказал Ковальков, такой «цветной» сахар может быть еще вреднее обычного.

«Тростниковый сахар везут на больших сухогрузах через океан. Там, где есть сахар, есть и крысы. По технологии, чтобы крысы его не пожрали, там прокладывают мышьяк. Сахар его впитывает. По технологии его потом надо очищать и превращать в белый сахар. Но зачем его очищать, если его так покупают в два раза дороже?» — отмечает Корольков.

А потом, по его словам, в организмах людей, потребляющих этот полуфабрикат, потом обнаруживается огромное количество мышьяка, который выводится из организма несколько лет. «Коричневый или бурый сахар наносит такой же вред организму, как и обычный. То есть пользы от него никакой, только вдобавок получаете мышьяк», — пояснил диетолог.