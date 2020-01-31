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Получены самые детальные фото поверхности Солнца

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Американский телескоп DKIST получил самые подробные на данный момент фотографии поверхности Солнца, их изучение раскрыть загадку магнитного поле светила, сообщает пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).

«Магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для нас. Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 миллионах километров, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила», — приводит ТАСС слова руководителя проекта DKIST Томасс Риммеле.

Фото: © NSO/NSF/AURA

Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно «перемешиваются», что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов, потенциально способных уничтожить цивилизацию и всю жизнь на Земле.

Ученые пока не могут точно сказать, как именно возникают все эти катаклизмы, а также раскрыть причины того, почему атмосфера светила в несколько тысяч раз горячее его поверхности. Вдобавок пока непонятно, как рождается солнечный ветер, мощный поток горячего газа, постоянно выбрасываемого Солнцем.

Отсутствие понимания природы всех этих феноменов, как отметил Риммеле, связано с тем, что для ответа на все эти астрофизические загадки нужно «видеть» то, как устроено магнитное поле светила у его поверхности в самых мельчайших деталях.

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