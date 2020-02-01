Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом

В субботу, 1 февраля, открылась регистрация заявлений жителей 11-и регионов Дальнего Востока на получение бесплатного гектара в Бурятии и Забайкалье.
Взять земельный участок в Бурятии и Забайкалье теперь может каждый житель Дальнего Востока. Остальным россиянам бесплатная земля в этих регионах будет доступна с 1 августа.
Программа получения бесплатного земельного участка для жителей Бурятии и Забайкалья действовала с 1 февраля 2019 года. За это время там получили землю около 3 тысяч человек.
Участки оформляют под строительство жилья, для сельскохозяйственной и туристической деятельности. С субботы заявку на получение земли за Байкалом могут подать жители 11 дальневосточных регионов.
Для того, чтобы получить участок, нужно:
- Зарегистрироваться на портале Госуслуг и на сайте «На Дальний Восток»;
- Изучить систему расположения участков;
- Выбрать форму подачи заявления (индивидуальное или коллективное)
- Сформировать границы участка на карте;
- Подать заявление и дождаться решения.