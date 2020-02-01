НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом

Источник:
Sibnet.ru
135 1
Фото: © Lynx4502 / CC BY-SA 4.0

В субботу, 1 февраля, открылась регистрация заявлений жителей 11-и регионов Дальнего Востока на получение бесплатного гектара в Бурятии и Забайкалье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМорозам вопреки, или Как подняться на арбузах в Сибири

Взять земельный участок в Бурятии и Забайкалье теперь может каждый житель Дальнего Востока. Остальным россиянам бесплатная земля в этих регионах будет доступна с 1 августа.

Программа получения бесплатного земельного участка для жителей Бурятии и Забайкалья действовала с 1 февраля 2019 года. За это время там получили землю около 3 тысяч человек.

Участки оформляют под строительство жилья, для сельскохозяйственной и туристической деятельности. С субботы заявку на получение земли за Байкалом могут подать жители 11 дальневосточных регионов.

Для того, чтобы получить участок, нужно:

  • Зарегистрироваться на портале Госуслуг и на сайте «На Дальний Восток»;
  • Изучить систему расположения участков;
  • Выбрать форму подачи заявления (индивидуальное или коллективное)
  • Сформировать границы участка на карте;
  • Подать заявление и дождаться решения.
Еще по теме
Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума
Эксперты спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
Квартиры площадью 10 квадратов выставили на продажу в Сибири
смотреть все
Экономика #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
•
Фурам увеличили плату за проезд
•
Украину назвали «кормилицей» Европы
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Ясновидящие о коронавирусе: месть или мутация
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом
Сибирь 01.02.2020 10:20
Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая
Сибирь 31.01.2020 23:51
Горячую линию по коронавирусу открыли в Забайкалье
Сибирь 31.01.2020 22:24
Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
Сибирь 31.01.2020 15:20
Самое популярное
США начали «финальную битву» за Сирию
11142
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
9093
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7946
Отказ от алкоголя назвали вредным
3707
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
•
Фурам увеличили плату за проезд
•
Украину назвали «кормилицей» Европы
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
96
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
82
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57