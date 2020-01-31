НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Билли Айлиш пригласили на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Фото: © billieeilish instagram.com/billieeilish

Певица Билли Айлиш станет специальным гостем на церемонии вручения кинопремии «Оскар» 2020 и споет там одну из своих песен, сообщается в Instagram юной исполнительницы.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в театре «Долби» в Голливуде 9 февраля. На главную кинонаграду претендуют фильмы в 24 категориях, самые почетные номинации — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», а также лучшие мужские и женские роли.

Ранее Билли Айлиш получила пять статуэток главной музыкальной премии «Гремми». А также певица записала заглавный саундтрек к фильму «Не время умирать» про Джеймса Бонда. 

Еще по теме
Молодежный активист и депутат Новосибирска «поссорились» из-за Элджея
Новосибирец поднял цену за фото Бузовой со 100 до 500 тысяч
Определились главные соперники России на «Евровидении» 2020
Озвучены имена племени звезд «Последнего героя»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли новый метод оценки эволюции звезд
Сибирь 31.01.2020 11:38
Пару в Хакасии осудили за сжигание в печи внука
Сибирь 31.01.2020 11:25
Медицинские маски в Бурятии стали дефицитом из-за паники жителей
Сибирь 31.01.2020 11:04
Режим ЧС ввели в поселке Забайкалья в связи коронавирусом
Сибирь 31.01.2020 10:31
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
13636
США начали «финальную битву» за Сирию
10786
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8699
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7110
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Для начала в России судебная власть должна стать независимой. А так это очередной виток репрессии тоталитарного...

vad7958

что не нравиться?когда правду говорят

Voennii

В заголовке про помидоры в статье про кетчуп, я сомневаюсь что в кетчупа самое вредное это помидоры

Fazar

Путин установил зарплату Медведева 618713 рублей, - средняя зарплата по стране, и как не материться......................

лачинов

Одни предрекают падение спроса, другие - рост. А третьи делают деньги на колебании цен. Никто ничего...