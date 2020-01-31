Билли Айлиш пригласили на «Оскар»

Певица Билли Айлиш станет специальным гостем на церемонии вручения кинопремии «Оскар» 2020 и споет там одну из своих песен, сообщается в Instagram юной исполнительницы.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в театре «Долби» в Голливуде 9 февраля. На главную кинонаграду претендуют фильмы в 24 категориях, самые почетные номинации — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», а также лучшие мужские и женские роли.

Ранее Билли Айлиш получила пять статуэток главной музыкальной премии «Гремми». А также певица записала заглавный саундтрек к фильму «Не время умирать» про Джеймса Бонда.