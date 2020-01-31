Раскрыта зарплата Медведева на новом посту

Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тысяч 713 рублей в месяц, говорится в указе главы государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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После отставки Медведева с поста председателя российского правительства Путин сом указом ввели новую должность — заместителя председателя Совета безопасности России. Этим же указом Медведев был назначен на этот пост.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.