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Раскрыта зарплата Медведева на новом посту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тысяч 713 рублей в месяц, говорится в указе главы государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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После отставки Медведева с поста председателя российского правительства Путин сом указом ввели новую должность — заместителя председателя Совета безопасности России. Этим же указом Медведев был назначен на этот пост.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.

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что не нравиться?когда правду говорят

Voennii

В заголовке про помидоры в статье про кетчуп, я сомневаюсь что в кетчупа самое вредное это помидоры

Fazar

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лачинов

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