НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса

Источник:
ТАСС
215 1
Фото: © gov.cn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУгроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе

Гебрейесус высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах.

Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку — во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международно ЧС «не является вотумом недоверия Китаю».

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

Тема: Распространение китайского вируса
Медицинские маски в Бурятии стали дефицитом из-за паники жителей
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
Минздрав опубликовал список лекарств от коронавируса
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли новый метод оценки эволюции звезд
Сибирь 31.01.2020 11:38
Пару в Хакасии осудили за сжигание в печи внука
Сибирь 31.01.2020 11:25
Медицинские маски в Бурятии стали дефицитом из-за паники жителей
Сибирь 31.01.2020 11:04
Режим ЧС ввели в поселке Забайкалья в связи коронавирусом
Сибирь 31.01.2020 10:31
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
13629
США начали «финальную битву» за Сирию
10786
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8698
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7108
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Для начала в России судебная власть должна стать независимой. А так это очередной виток репрессии тоталитарного...

vad7958

что не нравиться?когда правду говорят

Voennii

В заголовке про помидоры в статье про кетчуп, я сомневаюсь что в кетчупа самое вредное это помидоры

Fazar

Путин установил зарплату Медведева 618713 рублей, - средняя зарплата по стране, и как не материться......................

лачинов

Одни предрекают падение спроса, другие - рост. А третьи делают деньги на колебании цен. Никто ничего...