ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе

Гебрейесус высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах.

Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку — во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международно ЧС «не является вотумом недоверия Китаю».

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.