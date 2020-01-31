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Пару в Хакасии осудили за сжигание в печи внука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Верховный суд Хакасии приговорил супругов к 9 и 15 годам лишения свободы за сожжение 11-месячного внука в печи, сообщается на сайте суда.

В конце января 2019 года 42-летняя женщина и 47-летний мужчина из деревни Харой присматривали за внуком. Он заплакал, чем вызвал раздражение пьяной бабушки. Она начала его душить. А затем дед бросил еще живого малыша в раскаленную печь. Обожженное тело младенца нашел в печи несовершеннолетний сын обвиняемых.

Семья была неблагополучной. Родители нигде не работали, вели асоциальный образ жизни, выпивали, в доме было грязно. Семья с 2009 года состояла на учете, но в 2016 была с него снята. Образ жизни пары никак не изменился, но дочь регулярно оставляла родителям своего сына.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима мужчине на срок 15 лет, его жене на 9 лет.

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