Записать в первый класс: квест стартует в полночь

1 февраля в России начинается запись детей в первые классы общеобразовательных школ. Подать документы теперь можно через портал «Госуслуги». Власти надеются, что электронная запись позволит избежать традиционных ночевок родителей под дверями образовательных учреждений.

Запись в первый класс на портале «Госуслуги» откроется 1 февраля в 00.00. Чтобы зарегистрироваться в очереди, потребуется свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя, а также форма №8 или №3 о постоянной или временной регистрации.

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В этом году в законодательство внесли изменения: если в школе уже обучатся братья и сестры будущей первоклашки, то этот ребенок имеет преимущество для зачисления. В этом случае родителям необходимо предоставить справку по форме №9 — о том, что дети проживают в одной семье и по одному месту жительства.

Решение о зачислении принимается на основе копий документов, приходить в школу родителям не нужно, оригиналы документов можно принести на перекличку или на первое родительское собрание.

В случае отказа причина будет отображена в уведомлениях. Причиной отказа зачисления в школу могут быть проблемы со здоровьем или нехватка мест. В последнем случае надо сразу обращаться в районный отдел образования, чтобы ребенку подыскали место в соседних школах.

Если ребенка зачислили, то придет статус «Зачислен» с комментарием «Ваш ребенок зачислен в класс».

Прием заявлений на зачисление в школу для детей, проживающих на закрепленной территории, завершится 30 июня. После того как всех, живущих рядом, зачислят в первые классы, будут приниматься заявления от детей из других микрорайонов — с 1 июля по 5 сентября.

Подать документы можно не только через «Госуслуги», но и лично принести в школу. Каждое образовательное учреждение на сайте указало графики приема заявлений.

А если мест не хватит?

В последующем, с 2021 года у родителей не будет необходимости прикладывать сканы документов — данные свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства будут запрашиваться автоматически в электронном виде в загс и в МВД.

В прошлые годы родители ночевали под дверями школ, особенно это касалось престижных гимназий и лицеев, а также школ в густонаселенных районах. В некоторых регионах такие школы поставили рекорды по количеству первоклашек, в Екатеринбурге были классы до буквы «Х».

Такие проблемы связаны с увеличением количества детей. Если в 2019 году за парты сели 1,9 миллиона малышей, то в 2020 их будет больше 2 миллионов. Власти обещают делать дополнительные классы и перераспределять детей. Но очевидно, что при таком количестве приоритетно в школах окажутся дети по прописке.

Мамы и папы ради попадания в нужную гимназию даже покупают липовую прописку. Такие случаи периодически вскрываются: в Новосибирске семья, ребенок которой живет напротив лицея, не смог туда попасть. При проверке прокуратуры выяснилось, что места заняли дети с поддельной пропиской. Это теперь тоже будет проверяться.

Еще одной проблемой прошлого года были технические сбои на «Госуслугах», когда люди, записывающиеся раньше, оказались в конце очереди. «Нами была проведена большая подготовительная работа, система записи в первый класс прошла нагрузочное тестирование и готова к началу приема заявлений», — заверил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.