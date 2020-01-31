Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию лишь после того, как в ходе общероссийского голосования «люди скажут свое слово».

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — приводит РБК заявление Путина. «И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — добавил он.

Внести поправки в Конституцию Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он призвал закрепить роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.

Для разработки поправок в тот же день была создана рабочая группа, в состав которой вошли 75 человек. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, тремя днями позже нижняя палата приняла документ в первом чтении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», а также будут вынесены на всероссийское голосование. Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.