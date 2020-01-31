НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию

Источник:
РБК
342 12
Фото: © пресс-смлужба президента России

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию лишь после того, как в ходе общероссийского голосования «люди скажут свое слово».

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — приводит РБК заявление Путина. «И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — добавил он.

Внести поправки в Конституцию Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он призвал закрепить роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКремль оценил предложение сделать Путина «верховным правителем»

Для разработки поправок в тот же день была создана рабочая группа, в состав которой вошли 75 человек. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, тремя днями позже нижняя палата приняла документ в первом чтении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», а также будут вынесены на всероссийское голосование. Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Тема: Конституционная реформа Путина
Медведев получил оценку президента
Кремль оценил предложение сделать Путина «верховным правителем»
Бесплатный интернет запустят летом
Совет Федерации назначил нового генпрокурора
смотреть все
Политика #Россия #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Подробности
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
•
Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли новый метод оценки эволюции звезд
Сибирь 31.01.2020 11:38
Пару в Хакасии осудили за сжигание в печи внука
Сибирь 31.01.2020 11:25
Медицинские маски в Бурятии стали дефицитом из-за паники жителей
Сибирь 31.01.2020 11:04
Режим ЧС ввели в поселке Забайкалья в связи коронавирусом
Сибирь 31.01.2020 10:31
Самое популярное
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
13629
США начали «финальную битву» за Сирию
10786
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
8698
Вышла игра Warcraft III: Reforged
7108
Обсуждение (12)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыта зарплата Медведева на новом посту
•
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за коронавируса
•
Путин допустил возможность отказа от поправок в Конституцию
•
Россия закроет границу на Дальнем Востоке
Как это работает
•
Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Для начала в России судебная власть должна стать независимой. А так это очередной виток репрессии тоталитарного...

vad7958

что не нравиться?когда правду говорят

Voennii

В заголовке про помидоры в статье про кетчуп, я сомневаюсь что в кетчупа самое вредное это помидоры

Fazar

Путин установил зарплату Медведева 618713 рублей, - средняя зарплата по стране, и как не материться......................

лачинов

Одни предрекают падение спроса, другие - рост. А третьи делают деньги на колебании цен. Никто ничего...