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Режим ЧС ввели в поселке Забайкалья в связи коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим повышенной готовности действует в Забайкальском крае в связи с ситуацией с распространением коронавируса в Китае. В находящемся в 120 метрах от границы с КНР поселке Забайкальск ввели режим ЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В регионе создан Ситуационный центр по коронавирусу. В него вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Правительство края участвует в мерах по возвращению жителей Забайкалья из КНР.

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«Во вторник возвращено 35 граждан, в среду — еще 45 человек. Со всеми гражданами проводятся усиленные профилактические мероприятия. Случаи заражения на территории региона не выявлены», — сообщила пресс-служба.

В январе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

С 31 января временно ограничивается движение на пунктах пропуска. В Забайкальском крае это железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильные пункты пропуска «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй».

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