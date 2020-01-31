Молодого эксгибициониста разыскивают в Томске

Молодой человек из Томска продемонстрировал половой орган маленькой девочке, теперь эксгибициониста разыскивают следователи, сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

По данным следствия, молодой человек днем в подъезде жилого дома совершил действия сексуального характера в отношении девочки — он демонстрировал свой обнаженный половой орган.

Сейчас молодого человека разыскивают. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).