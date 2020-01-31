Молодого эксгибициониста разыскивают в Томске

Молодой человек из Томска продемонстрировал половой орган маленькой девочке, теперь эксгибициониста разыскивают следователи, сообщается на сайте областного СУ СК РФ.
По данным следствия, молодой человек днем в подъезде жилого
дома совершил действия сексуального характера в отношении девочки — он демонстрировал
свой обнаженный половой орган.
Сейчас молодого человека разыскивают. По факту преступления
возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия
сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
По данным следствия, молодой человек днем в подъезде жилого
дома совершил действия сексуального характера в отношении девочки — он демонстрировал
свой обнаженный половой орган.
Сейчас молодого человека разыскивают. По факту преступления
возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия
сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).