Аномально снежный февраль придет в Забайкалье

Осадки выше нормы в феврале ожидаются в двух регионах Сибири — на юге Красноярского края и в Забайкалье, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центрально-Черноземных областях прогнозируется избыток осадков. На юге Красноярского края, в Забайкалье осадков выпадет выше нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Также избыток осадков ожидается в Приморском крае и на юге Хабаровского края. На остальных территориях Хабаровского края, а также в Якутии будет дефицит осадков.

По словам Вильфанда, на остальной территории России количество осадков в феврале будет близким к норме.