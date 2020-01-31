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Аномально снежный февраль придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Осадки выше нормы в феврале ожидаются в двух регионах Сибири — на юге Красноярского края и в Забайкалье, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центрально-Черноземных областях прогнозируется избыток осадков. На юге Красноярского края, в Забайкалье осадков выпадет выше нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Также избыток осадков ожидается в Приморском крае и на юге Хабаровского края. На остальных территориях Хабаровского края, а также в Якутии будет дефицит осадков.

По словам Вильфанда, на остальной территории России количество осадков в феврале будет близким к норме. 

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Зима #Природа #Гео
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Правила комментирования
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Топ комментариев

Удавиков

вот такая полиция, убьют - то тогда приходите

great_america

Для начала в России судебная власть должна стать независимой. А так это очередной виток репрессии тоталитарного...

Voennii

В заголовке про помидоры в статье про кетчуп, я сомневаюсь что в кетчупа самое вредное это помидоры

Lava Lava

Опасность от Турецких помидоров?)

vad7958

что не нравиться?когда правду говорят