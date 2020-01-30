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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ужесточить наказание за оскорбления предложил президент РФ Владимир Путин, он поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть данный вопрос.

Также необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации, подчеркнул Путин. При этом в сообщении пресс-службы Кремля не уточняются, за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточено наказание.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Известно, что российский лидер принял соответствующее решение по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря.

Кроме этого, до 1 июня Генпрокуратуре поручается совместно с Роскомнадзором и Верховным судом представить предложения в сфере правоприменительной практики по делам о защите чести и достоинства в связи с публикацией порочащей информации в интернете.

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