Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Ужесточить наказание за оскорбления предложил президент РФ Владимир Путин, он поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть данный вопрос.

Также необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации, подчеркнул Путин. При этом в сообщении пресс-службы Кремля не уточняются, за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточено наказание.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Известно, что российский лидер принял соответствующее решение по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря.

Кроме этого, до 1 июня Генпрокуратуре поручается совместно с Роскомнадзором и Верховным судом представить предложения в сфере правоприменительной практики по делам о защите чести и достоинства в связи с публикацией порочащей информации в интернете.