Минздрав опубликовал список лекарств от коронавируса

Минздрав России обнародовал перечень лекарств, которые рекомендуется принимать для борьбы с коронавирусом, список появился на сайте ведомства.

Медики рекомендуют принимать три препарата широкого действия — рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Список был разработан в рамках временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Рибавирин — противовирусное средство, его применяют для лечения гепатита С. Лопинавир/ритонавир используют при лечении ВИЧ, а рекомбинантный интерферон бета-1b обладает противовирусной активностью.

Специалисты отмечают, что на данный момент еще не разработаны конкретные рекомендации по лечению нового типа вируса 2019-nCoV. Поэтому медики рекомендуют принимать препараты широкого действия. Делать это нужно исключительно по назначению врача.

Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года, число заразившихся достигло 7 тысяч человек. На сегодня случаи заражения зарегистрированы уже в 16 странах, однако России в этом списке пока нет.